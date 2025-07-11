クォートセクション
通貨 / SKX
SKX: Skechers U.S.A. Inc

63.15 USD 0.05 (0.08%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SKXの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり63.13の安値と63.36の高値で取引されました。

Skechers U.S.A. Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
63.13 63.36
1年のレンジ
44.51 78.85
以前の終値
63.20
始値
63.25
買値
63.15
買値
63.45
安値
63.13
高値
63.36
出来高
15.290 K
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
0.24%
6ヶ月の変化
10.61%
1年の変化
-5.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K