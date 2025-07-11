通貨 / SKX
SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SKXの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり63.13の安値と63.36の高値で取引されました。
Skechers U.S.A. Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SKX News
1日のレンジ
63.13 63.36
1年のレンジ
44.51 78.85
- 以前の終値
- 63.20
- 始値
- 63.25
- 買値
- 63.15
- 買値
- 63.45
- 安値
- 63.13
- 高値
- 63.36
- 出来高
- 15.290 K
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.24%
- 6ヶ月の変化
- 10.61%
- 1年の変化
- -5.44%
