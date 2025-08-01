Dövizler / SITM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SITM: SiTime Corporation
312.85 USD 7.48 (2.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SITM fiyatı bugün 2.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 303.17 ve Yüksek fiyatı olarak 313.92 aralığında işlem gördü.
SiTime Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SITM haberleri
- IBD 50 Stock SiTime Climbs After Entering Lucrative New Market
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Itron's AMI Solution Deployed by ASPA for Grid Modernization
- SiTime stock price target raised to $324 from $240 at Stifel
- Stifel, SiTime’ın hisse fiyat hedefini Titan Platform lansmanı sonrası 240 dolardan 320 dolara yükseltti
- SiTime stock price target raised to $320 from $240 at Stifel on Titan Platform launch
- SiTime releases new chip aimed at wearable gadgets
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Sitime Corporation hissesi 268,32 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Sitime Corporation stock hits 52-week high of 268.32 USD
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- SiTime stock price target raised to $270 from $250 at Raymond James
- Here's Why SiTime (SITM) is a Great Momentum Stock to Buy
- SiTime Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Stifel reiterates Buy rating on SiTime stock, citing programmability advantages
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for SiTime (SITM) Stock
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- SiTime stock initiated with Buy rating at UBS on AI growth potential
- SiTime Corporation (SITM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SiTime (SITM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SiTime shares rise as earnings beat expectations on AI-driven demand
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
Günlük aralık
303.17 313.92
Yıllık aralık
105.40 313.92
- Önceki kapanış
- 305.37
- Açılış
- 307.92
- Satış
- 312.85
- Alış
- 313.15
- Düşük
- 303.17
- Yüksek
- 313.92
- Hacim
- 1.031 K
- Günlük değişim
- 2.45%
- Aylık değişim
- 33.04%
- 6 aylık değişim
- 105.35%
- Yıllık değişim
- 86.49%
21 Eylül, Pazar