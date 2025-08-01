FiyatlarBölümler
SITM: SiTime Corporation

312.85 USD 7.48 (2.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SITM fiyatı bugün 2.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 303.17 ve Yüksek fiyatı olarak 313.92 aralığında işlem gördü.

SiTime Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SITM haberleri

Günlük aralık
303.17 313.92
Yıllık aralık
105.40 313.92
Önceki kapanış
305.37
Açılış
307.92
Satış
312.85
Alış
313.15
Düşük
303.17
Yüksek
313.92
Hacim
1.031 K
Günlük değişim
2.45%
Aylık değişim
33.04%
6 aylık değişim
105.35%
Yıllık değişim
86.49%
21 Eylül, Pazar