货币 / SITM
SITM: SiTime Corporation
288.60 USD 9.47 (3.39%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SITM汇率已更改3.39%。当日，交易品种以低点279.85和高点289.33进行交易。
关注SiTime Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SITM新闻
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- SiTime Corporation股票触及268.32美元的52周新高
- Sitime Corporation stock hits 52-week high of 268.32 USD
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- SiTime stock price target raised to $270 from $250 at Raymond James
- Here's Why SiTime (SITM) is a Great Momentum Stock to Buy
- SiTime Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Stifel reiterates Buy rating on SiTime stock, citing programmability advantages
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for SiTime (SITM) Stock
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- SiTime stock initiated with Buy rating at UBS on AI growth potential
- SiTime Corporation (SITM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SiTime (SITM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SiTime shares rise as earnings beat expectations on AI-driven demand
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- SiTime Stock: Fast Growth May Not Be As Fast As It Needs To Be (NASDAQ:SITM)
- SiTime Corporation Announces Completion of Follow-on Public Offering
- Nvidia Soars To Record High, Joins Best Stocks List: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
- Tesla, Nvidia Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- SiTime stock falls after announcing $350 million public offering
日范围
279.85 289.33
年范围
105.40 289.33
- 前一天收盘价
- 279.13
- 开盘价
- 279.85
- 卖价
- 288.60
- 买价
- 288.90
- 最低价
- 279.85
- 最高价
- 289.33
- 交易量
- 1.206 K
- 日变化
- 3.39%
- 月变化
- 22.73%
- 6个月变化
- 89.43%
- 年变化
- 72.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值