SITM: SiTime Corporation
312.85 USD 7.48 (2.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SITM a changé de 2.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 303.17 et à un maximum de 313.92.
Suivez la dynamique SiTime Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
303.17 313.92
Range Annuel
105.40 313.92
- Clôture Précédente
- 305.37
- Ouverture
- 307.92
- Bid
- 312.85
- Ask
- 313.15
- Plus Bas
- 303.17
- Plus Haut
- 313.92
- Volume
- 1.031 K
- Changement quotidien
- 2.45%
- Changement Mensuel
- 33.04%
- Changement à 6 Mois
- 105.35%
- Changement Annuel
- 86.49%
20 septembre, samedi