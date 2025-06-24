Валюты / SITM
SITM: SiTime Corporation
288.60 USD 9.47 (3.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SITM за сегодня изменился на 3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 279.85, а максимальная — 289.33.
Следите за динамикой SiTime Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
279.85 289.33
Годовой диапазон
105.40 289.33
- Предыдущее закрытие
- 279.13
- Open
- 279.85
- Bid
- 288.60
- Ask
- 288.90
- Low
- 279.85
- High
- 289.33
- Объем
- 1.206 K
- Дневное изменение
- 3.39%
- Месячное изменение
- 22.73%
- 6-месячное изменение
- 89.43%
- Годовое изменение
- 72.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.