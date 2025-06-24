КотировкиРазделы
Валюты / SITM
Назад в Рынок акций США

SITM: SiTime Corporation

288.60 USD 9.47 (3.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SITM за сегодня изменился на 3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 279.85, а максимальная — 289.33.

Следите за динамикой SiTime Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SITM

Дневной диапазон
279.85 289.33
Годовой диапазон
105.40 289.33
Предыдущее закрытие
279.13
Open
279.85
Bid
288.60
Ask
288.90
Low
279.85
High
289.33
Объем
1.206 K
Дневное изменение
3.39%
Месячное изменение
22.73%
6-месячное изменение
89.43%
Годовое изменение
72.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.