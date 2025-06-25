Divisas / SITM
SITM: SiTime Corporation
278.22 USD 10.38 (3.60%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SITM de hoy ha cambiado un -3.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 273.27, mientras que el máximo ha alcanzado 288.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SiTime Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
273.27 288.92
Rango anual
105.40 289.33
- Cierres anteriores
- 288.60
- Open
- 288.92
- Bid
- 278.22
- Ask
- 278.52
- Low
- 273.27
- High
- 288.92
- Volumen
- 760
- Cambio diario
- -3.60%
- Cambio mensual
- 18.32%
- Cambio a 6 meses
- 82.62%
- Cambio anual
- 65.84%
