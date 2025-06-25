CotizacionesSecciones
SITM: SiTime Corporation

278.22 USD 10.38 (3.60%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SITM de hoy ha cambiado un -3.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 273.27, mientras que el máximo ha alcanzado 288.92.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
273.27 288.92
Rango anual
105.40 289.33
Cierres anteriores
288.60
Open
288.92
Bid
278.22
Ask
278.52
Low
273.27
High
288.92
Volumen
760
Cambio diario
-3.60%
Cambio mensual
18.32%
Cambio a 6 meses
82.62%
Cambio anual
65.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B