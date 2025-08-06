통화 / SITM
SITM: SiTime Corporation
312.85 USD 7.48 (2.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SITM 환율이 오늘 2.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 303.17이고 고가는 313.92이었습니다.
SiTime Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SITM News
- IBD 50 Stock SiTime Climbs After Entering Lucrative New Market
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Itron's AMI Solution Deployed by ASPA for Grid Modernization
- SiTime 목표 주가, Stifel에서 240달러에서 324달러로 상향 조정
- SiTime stock price target raised to $324 from $240 at Stifel
- SiTime 목표 주가, Stifel서 320달러로 상향 조정
- SiTime stock price target raised to $320 from $240 at Stifel on Titan Platform launch
- SiTime releases new chip aimed at wearable gadgets
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Sitime Corporation, 52주 신고가 경신: 268.32 USD
- Sitime Corporation stock hits 52-week high of 268.32 USD
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- SiTime stock price target raised to $270 from $250 at Raymond James
- Here's Why SiTime (SITM) is a Great Momentum Stock to Buy
- SiTime Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Stifel reiterates Buy rating on SiTime stock, citing programmability advantages
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for SiTime (SITM) Stock
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- SiTime stock initiated with Buy rating at UBS on AI growth potential
- SiTime Corporation (SITM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SiTime (SITM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SiTime shares rise as earnings beat expectations on AI-driven demand
일일 변동 비율
303.17 313.92
년간 변동
105.40 313.92
- 이전 종가
- 305.37
- 시가
- 307.92
- Bid
- 312.85
- Ask
- 313.15
- 저가
- 303.17
- 고가
- 313.92
- 볼륨
- 1.031 K
- 일일 변동
- 2.45%
- 월 변동
- 33.04%
- 6개월 변동
- 105.35%
- 년간 변동율
- 86.49%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K