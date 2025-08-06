Währungen / SITM
SITM: SiTime Corporation
305.37 USD 27.15 (9.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SITM hat sich für heute um 9.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 287.97 bis zu einem Hoch von 308.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die SiTime Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
287.97 308.90
Jahresspanne
105.40 308.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 278.22
- Eröffnung
- 292.39
- Bid
- 305.37
- Ask
- 305.67
- Tief
- 287.97
- Hoch
- 308.90
- Volumen
- 994
- Tagesänderung
- 9.76%
- Monatsänderung
- 29.86%
- 6-Monatsänderung
- 100.44%
- Jahresänderung
- 82.03%
