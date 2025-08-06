KurseKategorien
Währungen / SITM
Zurück zum Aktien

SITM: SiTime Corporation

305.37 USD 27.15 (9.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SITM hat sich für heute um 9.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 287.97 bis zu einem Hoch von 308.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die SiTime Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SITM News

Tagesspanne
287.97 308.90
Jahresspanne
105.40 308.90
Vorheriger Schlusskurs
278.22
Eröffnung
292.39
Bid
305.37
Ask
305.67
Tief
287.97
Hoch
308.90
Volumen
994
Tagesänderung
9.76%
Monatsänderung
29.86%
6-Monatsänderung
100.44%
Jahresänderung
82.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K