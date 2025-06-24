SIL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Global X Silver Miners ETF hisse senedi 75.21 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 74.30 - 76.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 75.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5672 değerine ulaştı. SIL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Global X Silver Miners ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Global X Silver Miners ETF hisse senedi şu anda 75.21 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 92.80% ve USD değerlerini izler. SIL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SIL hisse senedi nasıl alınır? Global X Silver Miners ETF hisselerini şu anki 75.21 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 75.21 ve Ask 75.51 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5672 ve günlük değişim oranı 0.71% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SIL fiyat hareketlerini takip edin.

SIL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Global X Silver Miners ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 31.37 - 76.38 ve mevcut fiyatı 75.21 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 75.21 veya Ask 75.51 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.74% ve 6 aylık değişim oranı 88.40% değerlerini karşılaştırır. SIL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Global X Silver Miners ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Global X Silver Miners ETF hisse senedi yıllık olarak 76.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 31.37 - 76.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 75.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Silver Miners ETF performansını takip edin.

Global X Silver Miners ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Global X Silver Miners ETF (SIL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 31.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 75.21 ve hareket ettiği yıllık aralık 31.37 - 76.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SIL fiyat hareketlerini izleyin.