KotasyonBölümler
Dövizler / SIL
Geri dön - Hisse senetleri

SIL: Global X Silver Miners ETF

75.21 USD 0.06 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SIL fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.30 ve Yüksek fiyatı olarak 76.38 aralığında işlem gördü.

Global X Silver Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIL haberleri

Sıkça sorulan sorular

SIL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Global X Silver Miners ETF hisse senedi 75.21 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 74.30 - 76.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 75.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5672 değerine ulaştı. SIL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Global X Silver Miners ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Global X Silver Miners ETF hisse senedi şu anda 75.21 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 92.80% ve USD değerlerini izler. SIL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SIL hisse senedi nasıl alınır?

Global X Silver Miners ETF hisselerini şu anki 75.21 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 75.21 ve Ask 75.51 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5672 ve günlük değişim oranı 0.71% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SIL fiyat hareketlerini takip edin.

SIL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Global X Silver Miners ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 31.37 - 76.38 ve mevcut fiyatı 75.21 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 75.21 veya Ask 75.51 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.74% ve 6 aylık değişim oranı 88.40% değerlerini karşılaştırır. SIL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Global X Silver Miners ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Global X Silver Miners ETF hisse senedi yıllık olarak 76.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 31.37 - 76.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 75.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Silver Miners ETF performansını takip edin.

Global X Silver Miners ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Global X Silver Miners ETF (SIL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 31.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 75.21 ve hareket ettiği yıllık aralık 31.37 - 76.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SIL fiyat hareketlerini izleyin.

SIL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Global X Silver Miners ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 75.15 ve yıllık değişim oranı 92.80% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
74.30 76.38
Yıllık aralık
31.37 76.38
Önceki kapanış
75.15
Açılış
74.68
Satış
75.21
Alış
75.51
Düşük
74.30
Yüksek
76.38
Hacim
5.672 K
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
3.74%
6 aylık değişim
88.40%
Yıllık değişim
92.80%
15 Ekim, Çarşamba
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
NY Fed Empire State Üretim Endeksi
Açıklanan
Beklenti
-13.1
Önceki
-8.7
17:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
18:00
USD
Fed Bej Kitabı
Açıklanan
Beklenti
Önceki