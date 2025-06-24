CotizacionesSecciones
SIL: Global X Silver Miners ETF

77.62 USD 2.41 (3.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SIL de hoy ha cambiado un 3.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.46, mientras que el máximo ha alcanzado 77.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Silver Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

SIL News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SIL hoy?

Global X Silver Miners ETF (SIL) se evalúa hoy en 77.62. El instrumento se negocia dentro de 76.46 - 77.87; el cierre de ayer ha sido 75.21 y el volumen comercial ha alcanzado 2177. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SIL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Silver Miners ETF?

Global X Silver Miners ETF se evalúa actualmente en 77.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 98.97% y USD. Monitoree los movimientos de SIL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SIL?

Puede comprar acciones de Global X Silver Miners ETF (SIL) al precio actual de 77.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 77.62 o 77.92, mientras que 2177 y 1.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SIL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SIL?

Invertir en Global X Silver Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.37 - 77.87 y el precio actual 77.62. Muchos comparan 7.06% y 94.44% antes de colocar órdenes en 77.62 o 77.92. Estudie los cambios diarios de precios de SIL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Silver Miners ETF?

El precio más alto de Global X Silver Miners ETF (SIL) en el último año ha sido 77.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.37 - 77.87, una comparación con 75.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Silver Miners ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Silver Miners ETF?

El precio más bajo de Global X Silver Miners ETF (SIL) para el año ha sido 31.37. La comparación con los actuales 77.62 y 31.37 - 77.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SIL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SIL?

En el pasado, Global X Silver Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 75.21 y 98.97% después de las acciones corporativas.

Rango diario
76.46 77.87
Rango anual
31.37 77.87
Cierres anteriores
75.21
Open
76.62
Bid
77.62
Ask
77.92
Low
76.46
High
77.87
Volumen
2.177 K
Cambio diario
3.20%
Cambio mensual
7.06%
Cambio a 6 meses
94.44%
Cambio anual
98.97%
15 octubre, miércoles
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice de actividad manufacturera de Empire State de la Fed de Nueva York
Act.
10.7
Pronós.
-13.1
Prev.
-8.7
17:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
18:00
USD
Libro Beige de la Fed
Act.
Pronós.
Prev.