SIL: Global X Silver Miners ETF
El tipo de cambio de SIL de hoy ha cambiado un 3.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.46, mientras que el máximo ha alcanzado 77.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Silver Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SIL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SIL hoy?
Global X Silver Miners ETF (SIL) se evalúa hoy en 77.62. El instrumento se negocia dentro de 76.46 - 77.87; el cierre de ayer ha sido 75.21 y el volumen comercial ha alcanzado 2177. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SIL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Silver Miners ETF?
Global X Silver Miners ETF se evalúa actualmente en 77.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 98.97% y USD. Monitoree los movimientos de SIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SIL?
Puede comprar acciones de Global X Silver Miners ETF (SIL) al precio actual de 77.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 77.62 o 77.92, mientras que 2177 y 1.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SIL?
Invertir en Global X Silver Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.37 - 77.87 y el precio actual 77.62. Muchos comparan 7.06% y 94.44% antes de colocar órdenes en 77.62 o 77.92. Estudie los cambios diarios de precios de SIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Silver Miners ETF?
El precio más alto de Global X Silver Miners ETF (SIL) en el último año ha sido 77.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.37 - 77.87, una comparación con 75.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Silver Miners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Silver Miners ETF?
El precio más bajo de Global X Silver Miners ETF (SIL) para el año ha sido 31.37. La comparación con los actuales 77.62 y 31.37 - 77.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SIL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SIL?
En el pasado, Global X Silver Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 75.21 y 98.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 75.21
- Open
- 76.62
- Bid
- 77.62
- Ask
- 77.92
- Low
- 76.46
- High
- 77.87
- Volumen
- 2.177 K
- Cambio diario
- 3.20%
- Cambio mensual
- 7.06%
- Cambio a 6 meses
- 94.44%
- Cambio anual
- 98.97%
