SIL: Global X Silver Miners ETF
今日SIL汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点74.30和高点76.38进行交易。
关注Global X Silver Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SIL股票今天的价格是多少？
Global X Silver Miners ETF股票今天的定价为75.21。它在74.30 - 76.38范围内交易，昨天的收盘价为75.15，交易量达到5672。SIL的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Silver Miners ETF股票是否支付股息？
Global X Silver Miners ETF目前的价值为75.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注92.80%和USD。实时查看图表以跟踪SIL走势。
如何购买SIL股票？
您可以以75.21的当前价格购买Global X Silver Miners ETF股票。订单通常设置在75.21或75.51附近，而5672和0.71%显示市场活动。立即关注SIL的实时图表更新。
如何投资SIL股票？
投资Global X Silver Miners ETF需要考虑年度范围31.37 - 76.38和当前价格75.21。许多人在以75.21或75.51下订单之前，会比较3.74%和。实时查看SIL价格图表，了解每日变化。
Global X Silver Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Silver Miners ETF的最高价格是76.38。在31.37 - 76.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Silver Miners ETF的绩效。
Global X Silver Miners ETF股票的最低价格是多少？
Global X Silver Miners ETF（SIL）的最低价格为31.37。将其与当前的75.21和31.37 - 76.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SIL股票是什么时候拆分的？
Global X Silver Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.15和92.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.15
- 开盘价
- 74.68
- 卖价
- 75.21
- 买价
- 75.51
- 最低价
- 74.30
- 最高价
- 76.38
- 交易量
- 5.672 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 3.74%
- 6个月变化
- 88.40%
- 年变化
- 92.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -13.1
- 前值
- -8.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值