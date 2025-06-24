- 概要
SIL: Global X Silver Miners ETF
SILの今日の為替レートは、3.20%変化しました。日中、通貨は1あたり76.46の安値と77.87の高値で取引されました。
Global X Silver Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SIL株の現在の価格は？
Global X Silver Miners ETFの株価は本日77.62です。76.46 - 77.87内で取引され、前日の終値は75.21、取引量は2177に達しました。SILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Silver Miners ETFの株は配当を出しますか？
Global X Silver Miners ETFの現在の価格は77.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は98.97%やUSDにも注目します。SILの動きはライブチャートで確認できます。
SIL株を買う方法は？
Global X Silver Miners ETFの株は現在77.62で購入可能です。注文は通常77.62または77.92付近で行われ、2177や1.31%が市場の動きを示します。SILの最新情報はライブチャートで確認できます。
SIL株に投資する方法は？
Global X Silver Miners ETFへの投資では、年間の値幅31.37 - 77.87と現在の77.62を考慮します。注文は多くの場合77.62や77.92で行われる前に、7.06%や94.44%と比較されます。SILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Silver Miners ETFの株の最高値は？
Global X Silver Miners ETFの過去1年の最高値は77.87でした。31.37 - 77.87内で株価は大きく変動し、75.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Silver Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Silver Miners ETFの株の最低値は？
Global X Silver Miners ETF(SIL)の年間最安値は31.37でした。現在の77.62や31.37 - 77.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SILの動きはライブチャートで確認できます。
SILの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Silver Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、75.21、98.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 75.21
- 始値
- 76.62
- 買値
- 77.62
- 買値
- 77.92
- 安値
- 76.46
- 高値
- 77.87
- 出来高
- 2.177 K
- 1日の変化
- 3.20%
- 1ヶ月の変化
- 7.06%
- 6ヶ月の変化
- 94.44%
- 1年の変化
- 98.97%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前