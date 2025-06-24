クォートセクション
通貨 / SIL
株に戻る

SIL: Global X Silver Miners ETF

77.62 USD 2.41 (3.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SILの今日の為替レートは、3.20%変化しました。日中、通貨は1あたり76.46の安値と77.87の高値で取引されました。

Global X Silver Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIL News

よくあるご質問

SIL株の現在の価格は？

Global X Silver Miners ETFの株価は本日77.62です。76.46 - 77.87内で取引され、前日の終値は75.21、取引量は2177に達しました。SILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Silver Miners ETFの株は配当を出しますか？

Global X Silver Miners ETFの現在の価格は77.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は98.97%やUSDにも注目します。SILの動きはライブチャートで確認できます。

SIL株を買う方法は？

Global X Silver Miners ETFの株は現在77.62で購入可能です。注文は通常77.62または77.92付近で行われ、2177や1.31%が市場の動きを示します。SILの最新情報はライブチャートで確認できます。

SIL株に投資する方法は？

Global X Silver Miners ETFへの投資では、年間の値幅31.37 - 77.87と現在の77.62を考慮します。注文は多くの場合77.62や77.92で行われる前に、7.06%や94.44%と比較されます。SILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Silver Miners ETFの株の最高値は？

Global X Silver Miners ETFの過去1年の最高値は77.87でした。31.37 - 77.87内で株価は大きく変動し、75.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Silver Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Silver Miners ETFの株の最低値は？

Global X Silver Miners ETF(SIL)の年間最安値は31.37でした。現在の77.62や31.37 - 77.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SILの動きはライブチャートで確認できます。

SILの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Silver Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、75.21、98.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
76.46 77.87
1年のレンジ
31.37 77.87
以前の終値
75.21
始値
76.62
買値
77.62
買値
77.92
安値
76.46
高値
77.87
出来高
2.177 K
1日の変化
3.20%
1ヶ月の変化
7.06%
6ヶ月の変化
94.44%
1年の変化
98.97%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待