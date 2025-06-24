QuotazioniSezioni
SIL: Global X Silver Miners ETF

75.21 USD 0.06 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIL ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.30 e ad un massimo di 76.38.

Segui le dinamiche di Global X Silver Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SIL oggi?

Oggi le azioni Global X Silver Miners ETF sono prezzate a 75.21. Viene scambiato all'interno di 74.30 - 76.38, la chiusura di ieri è stata 75.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 5672. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SIL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Silver Miners ETF pagano dividendi?

Global X Silver Miners ETF è attualmente valutato a 75.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 92.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SIL.

Come acquistare azioni SIL?

Puoi acquistare azioni Global X Silver Miners ETF al prezzo attuale di 75.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 75.21 o 75.51, mentre 5672 e 0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SIL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SIL?

Investire in Global X Silver Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.37 - 76.38 e il prezzo attuale 75.21. Molti confrontano 3.74% e 88.40% prima di effettuare ordini su 75.21 o 75.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SIL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Silver Miners ETF?

Il prezzo massimo di Global X Silver Miners ETF nell'ultimo anno è stato 76.38. All'interno di 31.37 - 76.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 75.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Silver Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Silver Miners ETF?

Il prezzo più basso di Global X Silver Miners ETF (SIL) nel corso dell'anno è stato 31.37. Confrontandolo con gli attuali 75.21 e 31.37 - 76.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SIL?

Global X Silver Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 75.15 e 92.80%.

Intervallo Giornaliero
74.30 76.38
Intervallo Annuale
31.37 76.38
Chiusura Precedente
75.15
Apertura
74.68
Bid
75.21
Ask
75.51
Minimo
74.30
Massimo
76.38
Volume
5.672 K
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
3.74%
Variazione Semestrale
88.40%
Variazione Annuale
92.80%
