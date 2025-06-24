KurseKategorien
SIL: Global X Silver Miners ETF

77.62 USD 2.41 (3.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SIL hat sich für heute um 3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.46 bis zu einem Hoch von 77.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Silver Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SIL heute?

Die Aktie von Global X Silver Miners ETF (SIL) notiert heute bei 77.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 76.46 - 77.87 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 75.21 und das Handelsvolumen erreichte 2177. Das Live-Chart von SIL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SIL Dividenden?

Global X Silver Miners ETF wird derzeit mit 77.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 98.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SIL zu verfolgen.

Wie kaufe ich SIL-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Silver Miners ETF (SIL) zum aktuellen Kurs von 77.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 77.62 oder 77.92 platziert, während 2177 und 1.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SIL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SIL-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Silver Miners ETF müssen die jährliche Spanne 31.37 - 77.87 und der aktuelle Kurs 77.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.06% und 94.44%, bevor sie Orders zu 77.62 oder 77.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SIL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Silver Miners ETF?

Der höchste Kurs von Global X Silver Miners ETF (SIL) im vergangenen Jahr lag bei 77.87. Innerhalb von 31.37 - 77.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 75.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Silver Miners ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Silver Miners ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Silver Miners ETF (SIL) im Laufe des Jahres betrug 31.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 77.62 und der Spanne 31.37 - 77.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SIL statt?

Global X Silver Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 75.21 und 98.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
76.46 77.87
Jahresspanne
31.37 77.87
Vorheriger Schlusskurs
75.21
Eröffnung
76.62
Bid
77.62
Ask
77.92
Tief
76.46
Hoch
77.87
Volumen
2.177 K
Tagesänderung
3.20%
Monatsänderung
7.06%
6-Monatsänderung
94.44%
Jahresänderung
98.97%
