SIL: Global X Silver Miners ETF
Der Wechselkurs von SIL hat sich für heute um 3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.46 bis zu einem Hoch von 77.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Silver Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SIL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SIL heute?
Die Aktie von Global X Silver Miners ETF (SIL) notiert heute bei 77.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 76.46 - 77.87 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 75.21 und das Handelsvolumen erreichte 2177. Das Live-Chart von SIL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SIL Dividenden?
Global X Silver Miners ETF wird derzeit mit 77.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 98.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SIL zu verfolgen.
Wie kaufe ich SIL-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Silver Miners ETF (SIL) zum aktuellen Kurs von 77.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 77.62 oder 77.92 platziert, während 2177 und 1.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SIL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SIL-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Silver Miners ETF müssen die jährliche Spanne 31.37 - 77.87 und der aktuelle Kurs 77.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.06% und 94.44%, bevor sie Orders zu 77.62 oder 77.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SIL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Silver Miners ETF?
Der höchste Kurs von Global X Silver Miners ETF (SIL) im vergangenen Jahr lag bei 77.87. Innerhalb von 31.37 - 77.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 75.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Silver Miners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Silver Miners ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Silver Miners ETF (SIL) im Laufe des Jahres betrug 31.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 77.62 und der Spanne 31.37 - 77.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SIL statt?
Global X Silver Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 75.21 und 98.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.21
- Eröffnung
- 76.62
- Bid
- 77.62
- Ask
- 77.92
- Tief
- 76.46
- Hoch
- 77.87
- Volumen
- 2.177 K
- Tagesänderung
- 3.20%
- Monatsänderung
- 7.06%
- 6-Monatsänderung
- 94.44%
- Jahresänderung
- 98.97%
