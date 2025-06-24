КотировкиРазделы
Валюты / SIL
Назад в Рынок акций США

SIL: Global X Silver Miners ETF

75.21 USD 0.06 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIL за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.30, а максимальная — 76.38.

Следите за динамикой Global X Silver Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SIL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIL сегодня?

Global X Silver Miners ETF (SIL) сегодня оценивается на уровне 75.21. Инструмент торгуется в пределах 74.30 - 76.38, вчерашнее закрытие составило 75.15, а торговый объем достиг 5672. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Silver Miners ETF?

Global X Silver Miners ETF в настоящее время оценивается в 75.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 92.80% и USD. Отслеживайте движения SIL на графике в реальном времени.

Как купить акции SIL?

Вы можете купить акции Global X Silver Miners ETF (SIL) по текущей цене 75.21. Ордера обычно размещаются около 75.21 или 75.51, тогда как 5672 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIL?

Инвестирование в Global X Silver Miners ETF предполагает учет годового диапазона 31.37 - 76.38 и текущей цены 75.21. Многие сравнивают 3.74% и 88.40% перед размещением ордеров на 75.21 или 75.51. Изучайте ежедневные изменения цены SIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Silver Miners ETF?

Самая высокая цена Global X Silver Miners ETF (SIL) за последний год составила 76.38. Акции заметно колебались в пределах 31.37 - 76.38, сравнение с 75.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Silver Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Silver Miners ETF?

Самая низкая цена Global X Silver Miners ETF (SIL) за год составила 31.37. Сравнение с текущими 75.21 и 31.37 - 76.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIL?

В прошлом Global X Silver Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.15 и 92.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.30 76.38
Годовой диапазон
31.37 76.38
Предыдущее закрытие
75.15
Open
74.68
Bid
75.21
Ask
75.51
Low
74.30
High
76.38
Объем
5.672 K
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
3.74%
6-месячное изменение
88.40%
Годовое изменение
92.80%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.