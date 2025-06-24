- Обзор рынка
SIL: Global X Silver Miners ETF
Курс SIL за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.30, а максимальная — 76.38.
Следите за динамикой Global X Silver Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIL сегодня?
Global X Silver Miners ETF (SIL) сегодня оценивается на уровне 75.21. Инструмент торгуется в пределах 74.30 - 76.38, вчерашнее закрытие составило 75.15, а торговый объем достиг 5672. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Silver Miners ETF?
Global X Silver Miners ETF в настоящее время оценивается в 75.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 92.80% и USD. Отслеживайте движения SIL на графике в реальном времени.
Как купить акции SIL?
Вы можете купить акции Global X Silver Miners ETF (SIL) по текущей цене 75.21. Ордера обычно размещаются около 75.21 или 75.51, тогда как 5672 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIL?
Инвестирование в Global X Silver Miners ETF предполагает учет годового диапазона 31.37 - 76.38 и текущей цены 75.21. Многие сравнивают 3.74% и 88.40% перед размещением ордеров на 75.21 или 75.51. Изучайте ежедневные изменения цены SIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Silver Miners ETF?
Самая высокая цена Global X Silver Miners ETF (SIL) за последний год составила 76.38. Акции заметно колебались в пределах 31.37 - 76.38, сравнение с 75.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Silver Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Silver Miners ETF?
Самая низкая цена Global X Silver Miners ETF (SIL) за год составила 31.37. Сравнение с текущими 75.21 и 31.37 - 76.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIL?
В прошлом Global X Silver Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.15 и 92.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.15
- Open
- 74.68
- Bid
- 75.21
- Ask
- 75.51
- Low
- 74.30
- High
- 76.38
- Объем
- 5.672 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 3.74%
- 6-месячное изменение
- 88.40%
- Годовое изменение
- 92.80%
