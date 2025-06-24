- Visão do mercado
SIL: Global X Silver Miners ETF
A taxa do SIL para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.30 e o mais alto foi 76.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Silver Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SIL hoje?
Hoje Global X Silver Miners ETF (SIL) está avaliado em 75.21. O instrumento é negociado dentro de 74.30 - 76.38, o fechamento de ontem foi 75.15, e o volume de negociação atingiu 5672. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SIL em tempo real.
As ações de Global X Silver Miners ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Silver Miners ETF está avaliado em 75.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 92.80% e USD. Monitore os movimentos de SIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SIL?
Você pode comprar ações de Global X Silver Miners ETF (SIL) pelo preço atual 75.21. Ordens geralmente são executadas perto de 75.21 ou 75.51, enquanto 5672 e 0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SIL?
Investir em Global X Silver Miners ETF envolve considerar a faixa anual 31.37 - 76.38 e o preço atual 75.21. Muitos comparam 3.74% e 88.40% antes de enviar ordens em 75.21 ou 75.51. Estude as mudanças diárias de preço de SIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Silver Miners ETF?
O maior preço de Global X Silver Miners ETF (SIL) no último ano foi 76.38. As ações oscilaram bastante dentro de 31.37 - 76.38, e a comparação com 75.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Silver Miners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Silver Miners ETF?
O menor preço de Global X Silver Miners ETF (SIL) no ano foi 31.37. A comparação com o preço atual 75.21 e 31.37 - 76.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SIL?
No passado Global X Silver Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 75.15 e 92.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 75.15
- Open
- 74.68
- Bid
- 75.21
- Ask
- 75.51
- Low
- 74.30
- High
- 76.38
- Volume
- 5.672 K
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 3.74%
- Mudança de 6 meses
- 88.40%
- Mudança anual
- 92.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.