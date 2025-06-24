CotaçõesSeções
Moedas / SIL
Voltar para Ações

SIL: Global X Silver Miners ETF

75.21 USD 0.06 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SIL para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.30 e o mais alto foi 76.38.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Silver Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SIL hoje?

Hoje Global X Silver Miners ETF (SIL) está avaliado em 75.21. O instrumento é negociado dentro de 74.30 - 76.38, o fechamento de ontem foi 75.15, e o volume de negociação atingiu 5672. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SIL em tempo real.

As ações de Global X Silver Miners ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Silver Miners ETF está avaliado em 75.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 92.80% e USD. Monitore os movimentos de SIL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SIL?

Você pode comprar ações de Global X Silver Miners ETF (SIL) pelo preço atual 75.21. Ordens geralmente são executadas perto de 75.21 ou 75.51, enquanto 5672 e 0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SIL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SIL?

Investir em Global X Silver Miners ETF envolve considerar a faixa anual 31.37 - 76.38 e o preço atual 75.21. Muitos comparam 3.74% e 88.40% antes de enviar ordens em 75.21 ou 75.51. Estude as mudanças diárias de preço de SIL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Silver Miners ETF?

O maior preço de Global X Silver Miners ETF (SIL) no último ano foi 76.38. As ações oscilaram bastante dentro de 31.37 - 76.38, e a comparação com 75.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Silver Miners ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Silver Miners ETF?

O menor preço de Global X Silver Miners ETF (SIL) no ano foi 31.37. A comparação com o preço atual 75.21 e 31.37 - 76.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SIL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SIL?

No passado Global X Silver Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 75.15 e 92.80% após os eventos corporativos.

Faixa diária
74.30 76.38
Faixa anual
31.37 76.38
Fechamento anterior
75.15
Open
74.68
Bid
75.21
Ask
75.51
Low
74.30
High
76.38
Volume
5.672 K
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
3.74%
Mudança de 6 meses
88.40%
Mudança anual
92.80%
15 outubro, quarta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice Empire State de Atividade Industrial do Fed de Nova York
Atu.
Projeç.
-13.1
Prév.
-8.7
17:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
18:00
USD
Livro Bege do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.