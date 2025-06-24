시세섹션
통화 / SIL
SIL: Global X Silver Miners ETF

75.21 USD 0.06 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SIL 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.30이고 고가는 76.38이었습니다.

Global X Silver Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 SIL 주식의 가격은?

Global X Silver Miners ETF 주식은 당일 75.21에 가격이 책정되며 74.30 - 76.38 내에서 거래되고 어제의 종가는 75.15 였고 거래 볼륨은 5672이었습니다. SIL의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Global X Silver Miners ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Global X Silver Miners ETF은 현재 75.21로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 92.80% 및 USD를 지켜 봅니다. SIL의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

SIL 주식을 매수하는 방법은?

Global X Silver Miners ETF의 주식을 현재 75.21의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 75.51 근처로 접수되며 5672 및 0.71%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SIL의 업데이트를 확인해 보세요.

SIL 주식에 투자하는 방법은?

Global X Silver Miners ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 31.37 - 76.38 및 현재 가격 75.21을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 3.74% 및 88.40%를 비교합니다. SIL 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Global X Silver Miners ETF 주식 최고가는?

지난해 Global X Silver Miners ETF의 최고가는 76.38였습니다. 31.37 - 76.38 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 75.15와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Global X Silver Miners ETF의 움직임을 살펴보세요.

Global X Silver Miners ETF 최저가는?

연중 Global X Silver Miners ETF (SIL)의 최저 가격은 31.37였습니다. 현재 75.21 및 31.37 - 76.38와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SIL의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

SIL 주식의 분할은 언제였는지?

Global X Silver Miners ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 75.15 및 92.80%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
74.30 76.38
년간 변동
31.37 76.38
이전 종가
75.15
시가
74.68
Bid
75.21
Ask
75.51
저가
74.30
고가
76.38
볼륨
5.672 K
일일 변동
0.08%
월 변동
3.74%
6개월 변동
88.40%
년간 변동율
92.80%
