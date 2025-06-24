CotationsSections
SIL: Global X Silver Miners ETF

75.21 USD 0.06 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SIL a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.30 et à un maximum de 76.38.

Suivez la dynamique Global X Silver Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SIL aujourd'hui ?

L'action Global X Silver Miners ETF est cotée à 75.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 74.30 - 76.38, a clôturé hier à 75.15 et son volume d'échange a atteint 5672. Le graphique en temps réel du cours de SIL présente ces mises à jour.

L'action Global X Silver Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X Silver Miners ETF est actuellement valorisé à 75.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 92.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SIL.

Comment acheter des actions SIL ?

Vous pouvez acheter des actions Global X Silver Miners ETF au cours actuel de 75.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 75.21 ou de 75.51, le 5672 et le 0.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SIL ?

Investir dans Global X Silver Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.37 - 76.38 et le prix actuel 75.21. Beaucoup comparent 3.74% et 88.40% avant de passer des ordres à 75.21 ou 75.51. Consultez le graphique du cours de SIL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Silver Miners ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X Silver Miners ETF l'année dernière était 76.38. Au cours de 31.37 - 76.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 75.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Silver Miners ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Silver Miners ETF ?

Le cours le plus bas de Global X Silver Miners ETF (SIL) sur l'année a été 31.37. Sa comparaison avec 75.21 et 31.37 - 76.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SIL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SIL a-t-elle été divisée ?

Global X Silver Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 75.15 et 92.80% après les opérations sur titres.

Range quotidien
74.30 76.38
Range Annuel
31.37 76.38
Clôture Précédente
75.15
Ouverture
74.68
Bid
75.21
Ask
75.51
Plus Bas
74.30
Plus Haut
76.38
Volume
5.672 K
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
3.74%
Changement à 6 Mois
88.40%
Changement Annuel
92.80%
