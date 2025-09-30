SHY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi 83.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.93 - 83.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 82.93 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2772 değerine ulaştı. SHY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 83.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.10% ve USD değerlerini izler. SHY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SHY hisse senedi nasıl alınır? iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 83.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 83.09 ve Ask 83.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2772 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SHY fiyat hareketlerini takip edin.

SHY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 81.66 - 83.12 ve mevcut fiyatı 83.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 83.09 veya Ask 83.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.34% ve 6 aylık değişim oranı 0.24% değerlerini karşılaştırır. SHY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 83.12 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 81.66 - 83.12). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 82.93 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF performansını takip edin.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 81.66 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 83.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 81.66 - 83.12 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SHY fiyat hareketlerini izleyin.