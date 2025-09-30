KotasyonBölümler
Dövizler / SHY
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHY fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.93 ve Yüksek fiyatı olarak 83.09 aralığında işlem gördü.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

SHY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi 83.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.93 - 83.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 82.93 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2772 değerine ulaştı. SHY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 83.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.10% ve USD değerlerini izler. SHY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SHY hisse senedi nasıl alınır?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 83.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 83.09 ve Ask 83.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2772 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SHY fiyat hareketlerini takip edin.

SHY hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 81.66 - 83.12 ve mevcut fiyatı 83.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 83.09 veya Ask 83.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.34% ve 6 aylık değişim oranı 0.24% değerlerini karşılaştırır. SHY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 83.12 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 81.66 - 83.12). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 82.93 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF performansını takip edin.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 81.66 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 83.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 81.66 - 83.12 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SHY fiyat hareketlerini izleyin.

SHY hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 82.93 ve yıllık değişim oranı 1.10% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
82.93 83.09
Yıllık aralık
81.66 83.12
Önceki kapanış
82.93
Açılış
82.94
Satış
83.09
Alış
83.39
Düşük
82.93
Yüksek
83.09
Hacim
2.772 K
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
0.34%
6 aylık değişim
0.24%
Yıllık değişim
1.10%
