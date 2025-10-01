- Übersicht
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von SHY hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.93 bis zu einem Hoch von 83.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SHY heute?
Die Aktie von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) notiert heute bei 83.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 82.93 - 83.09 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 82.93 und das Handelsvolumen erreichte 2772. Das Live-Chart von SHY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SHY Dividenden?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF wird derzeit mit 83.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHY zu verfolgen.
Wie kaufe ich SHY-Aktien?
Sie können Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) zum aktuellen Kurs von 83.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 83.09 oder 83.39 platziert, während 2772 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SHY-Aktien?
Bei einer Investition in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 81.66 - 83.12 und der aktuelle Kurs 83.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 0.24%, bevor sie Orders zu 83.09 oder 83.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im vergangenen Jahr lag bei 83.12. Innerhalb von 81.66 - 83.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 82.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Laufe des Jahres betrug 81.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 83.09 und der Spanne 81.66 - 83.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SHY statt?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 82.93 und 1.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.93
- Eröffnung
- 82.94
- Bid
- 83.09
- Ask
- 83.39
- Tief
- 82.93
- Hoch
- 83.09
- Volumen
- 2.772 K
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 0.24%
- Jahresänderung
- 1.10%
