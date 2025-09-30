시세섹션
통화 / SHY
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SHY 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.93이고 고가는 83.09이었습니다.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

SHY News

자주 묻는 질문

오늘 SHY 주식의 가격은?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식은 당일 83.09에 가격이 책정되며 82.93 - 83.09 내에서 거래되고 어제의 종가는 82.93 였고 거래 볼륨은 2772이었습니다. SHY의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF은 현재 83.09로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 1.10% 및 USD를 지켜 봅니다. SHY의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

SHY 주식을 매수하는 방법은?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF의 주식을 현재 83.09의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 83.39 근처로 접수되며 2772 및 0.18%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SHY의 업데이트를 확인해 보세요.

SHY 주식에 투자하는 방법은?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 81.66 - 83.12 및 현재 가격 83.09을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.34% 및 0.24%를 비교합니다. SHY 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 최고가는?

지난해 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF의 최고가는 83.12였습니다. 81.66 - 83.12 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 82.93와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF의 움직임을 살펴보세요.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 최저가는?

연중 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)의 최저 가격은 81.66였습니다. 현재 83.09 및 81.66 - 83.12와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SHY의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

SHY 주식의 분할은 언제였는지?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 82.93 및 1.10%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
82.93 83.09
년간 변동
81.66 83.12
이전 종가
82.93
시가
82.94
Bid
83.09
Ask
83.39
저가
82.93
고가
83.09
볼륨
2.772 K
일일 변동
0.19%
월 변동
0.34%
6개월 변동
0.24%
년간 변동율
1.10%
