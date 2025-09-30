- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Курс SHY за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.93, а максимальная — 83.09.
Следите за динамикой iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHY
- AdvisorNet Financial Cuts $3.9 Million From Short-Term Treasury ETF — Here's What Long-Term Investors Should Know
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHY сегодня?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) сегодня оценивается на уровне 83.09. Инструмент торгуется в пределах 82.93 - 83.09, вчерашнее закрытие составило 82.93, а торговый объем достиг 2772. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 83.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения SHY на графике в реальном времени.
Как купить акции SHY?
Вы можете купить акции iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) по текущей цене 83.09. Ордера обычно размещаются около 83.09 или 83.39, тогда как 2772 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHY?
Инвестирование в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 81.66 - 83.12 и текущей цены 83.09. Многие сравнивают 0.34% и 0.24% перед размещением ордеров на 83.09 или 83.39. Изучайте ежедневные изменения цены SHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) за последний год составила 83.12. Акции заметно колебались в пределах 81.66 - 83.12, сравнение с 82.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) за год составила 81.66. Сравнение с текущими 83.09 и 81.66 - 83.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHY?
В прошлом iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.93 и 1.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.93
- Open
- 82.94
- Bid
- 83.09
- Ask
- 83.39
- Low
- 82.93
- High
- 83.09
- Объем
- 2.772 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- 0.24%
- Годовое изменение
- 1.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.