SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHY за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.93, а максимальная — 83.09.

Следите за динамикой iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SHY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHY сегодня?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) сегодня оценивается на уровне 83.09. Инструмент торгуется в пределах 82.93 - 83.09, вчерашнее закрытие составило 82.93, а торговый объем достиг 2772. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 83.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения SHY на графике в реальном времени.

Как купить акции SHY?

Вы можете купить акции iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) по текущей цене 83.09. Ордера обычно размещаются около 83.09 или 83.39, тогда как 2772 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHY?

Инвестирование в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 81.66 - 83.12 и текущей цены 83.09. Многие сравнивают 0.34% и 0.24% перед размещением ордеров на 83.09 или 83.39. Изучайте ежедневные изменения цены SHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) за последний год составила 83.12. Акции заметно колебались в пределах 81.66 - 83.12, сравнение с 82.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) за год составила 81.66. Сравнение с текущими 83.09 и 81.66 - 83.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHY?

В прошлом iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.93 и 1.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.93 83.09
Годовой диапазон
81.66 83.12
Предыдущее закрытие
82.93
Open
82.94
Bid
83.09
Ask
83.39
Low
82.93
High
83.09
Объем
2.772 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
0.24%
Годовое изменение
1.10%
