- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Il tasso di cambio SHY ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.93 e ad un massimo di 83.09.
Segui le dinamiche di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHY News
- AdvisorNet Financial Cuts $3.9 Million From Short-Term Treasury ETF — Here's What Long-Term Investors Should Know
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SHY oggi?
Oggi le azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF sono prezzate a 83.09. Viene scambiato all'interno di 82.93 - 83.09, la chiusura di ieri è stata 82.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2772. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF pagano dividendi?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 83.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHY.
Come acquistare azioni SHY?
Puoi acquistare azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 83.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 83.09 o 83.39, mentre 2772 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SHY?
Investire in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 81.66 - 83.12 e il prezzo attuale 83.09. Molti confrontano 0.34% e 0.24% prima di effettuare ordini su 83.09 o 83.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 83.12. All'interno di 81.66 - 83.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 82.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) nel corso dell'anno è stato 81.66. Confrontandolo con gli attuali 83.09 e 81.66 - 83.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHY?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 82.93 e 1.10%.
- Chiusura Precedente
- 82.93
- Apertura
- 82.94
- Bid
- 83.09
- Ask
- 83.39
- Minimo
- 82.93
- Massimo
- 83.09
- Volume
- 2.772 K
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 0.34%
- Variazione Semestrale
- 0.24%
- Variazione Annuale
- 1.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev