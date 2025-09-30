QuotazioniSezioni
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHY ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.93 e ad un massimo di 83.09.

Segui le dinamiche di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

SHY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SHY oggi?

Oggi le azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF sono prezzate a 83.09. Viene scambiato all'interno di 82.93 - 83.09, la chiusura di ieri è stata 82.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2772. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF pagano dividendi?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 83.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHY.

Come acquistare azioni SHY?

Puoi acquistare azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 83.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 83.09 o 83.39, mentre 2772 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SHY?

Investire in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 81.66 - 83.12 e il prezzo attuale 83.09. Molti confrontano 0.34% e 0.24% prima di effettuare ordini su 83.09 o 83.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 83.12. All'interno di 81.66 - 83.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 82.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) nel corso dell'anno è stato 81.66. Confrontandolo con gli attuali 83.09 e 81.66 - 83.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHY?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 82.93 e 1.10%.

Intervallo Giornaliero
82.93 83.09
Intervallo Annuale
81.66 83.12
Chiusura Precedente
82.93
Apertura
82.94
Bid
83.09
Ask
83.39
Minimo
82.93
Massimo
83.09
Volume
2.772 K
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
0.34%
Variazione Semestrale
0.24%
Variazione Annuale
1.10%
