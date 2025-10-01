クォートセクション
通貨 / SHY
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHYの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり82.93の安値と83.09の高値で取引されました。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SHY株の現在の価格は？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株価は本日83.09です。82.93 - 83.09内で取引され、前日の終値は82.93、取引量は2772に達しました。SHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの現在の価格は83.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。SHYの動きはライブチャートで確認できます。

SHY株を買う方法は？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株は現在83.09で購入可能です。注文は通常83.09または83.39付近で行われ、2772や0.18%が市場の動きを示します。SHYの最新情報はライブチャートで確認できます。

SHY株に投資する方法は？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅81.66 - 83.12と現在の83.09を考慮します。注文は多くの場合83.09や83.39で行われる前に、0.34%や0.24%と比較されます。SHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株の最高値は？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は83.12でした。81.66 - 83.12内で株価は大きく変動し、82.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株の最低値は？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(SHY)の年間最安値は81.66でした。現在の83.09や81.66 - 83.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHYの動きはライブチャートで確認できます。

SHYの株式分割はいつ行われましたか？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、82.93、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
82.93 83.09
1年のレンジ
81.66 83.12
以前の終値
82.93
始値
82.94
買値
83.09
買値
83.39
安値
82.93
高値
83.09
出来高
2.772 K
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
0.34%
6ヶ月の変化
0.24%
1年の変化
1.10%
