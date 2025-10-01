- 概要
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHYの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり82.93の安値と83.09の高値で取引されました。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SHY株の現在の価格は？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株価は本日83.09です。82.93 - 83.09内で取引され、前日の終値は82.93、取引量は2772に達しました。SHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの現在の価格は83.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。SHYの動きはライブチャートで確認できます。
SHY株を買う方法は？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株は現在83.09で購入可能です。注文は通常83.09または83.39付近で行われ、2772や0.18%が市場の動きを示します。SHYの最新情報はライブチャートで確認できます。
SHY株に投資する方法は？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅81.66 - 83.12と現在の83.09を考慮します。注文は多くの場合83.09や83.39で行われる前に、0.34%や0.24%と比較されます。SHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株の最高値は？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は83.12でした。81.66 - 83.12内で株価は大きく変動し、82.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの株の最低値は？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(SHY)の年間最安値は81.66でした。現在の83.09や81.66 - 83.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHYの動きはライブチャートで確認できます。
SHYの株式分割はいつ行われましたか？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、82.93、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 82.93
- 始値
- 82.94
- 買値
- 83.09
- 買値
- 83.39
- 安値
- 82.93
- 高値
- 83.09
- 出来高
- 2.772 K
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.34%
- 6ヶ月の変化
- 0.24%
- 1年の変化
- 1.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前