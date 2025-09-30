SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
今日SHY汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点82.93和高点83.09进行交易。
关注iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SHY新闻
- AdvisorNet Financial Cuts $3.9 Million From Short-Term Treasury ETF — Here's What Long-Term Investors Should Know
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
常见问题解答
SHY股票今天的价格是多少？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票今天的定价为83.09。它在82.93 - 83.09范围内交易，昨天的收盘价为82.93，交易量达到2772。SHY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF目前的价值为83.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.10%和USD。实时查看图表以跟踪SHY走势。
如何购买SHY股票？
您可以以83.09的当前价格购买iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在83.09或83.39附近，而2772和0.18%显示市场活动。立即关注SHY的实时图表更新。
如何投资SHY股票？
投资iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF需要考虑年度范围81.66 - 83.12和当前价格83.09。许多人在以83.09或83.39下订单之前，会比较0.34%和。实时查看SHY价格图表，了解每日变化。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的最高价格是83.12。在81.66 - 83.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的绩效。
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF（SHY）的最低价格为81.66。将其与当前的83.09和81.66 - 83.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHY股票是什么时候拆分的？
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.93和1.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 82.93
- 开盘价
- 82.94
- 卖价
- 83.09
- 买价
- 83.39
- 最低价
- 82.93
- 最高价
- 83.09
- 交易量
- 2.772 K
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- 0.24%
- 年变化
- 1.10%
