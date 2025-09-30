报价部分
货币 / SHY
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SHY汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点82.93和高点83.09进行交易。

关注iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SHY股票今天的价格是多少？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票今天的定价为83.09。它在82.93 - 83.09范围内交易，昨天的收盘价为82.93，交易量达到2772。SHY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF目前的价值为83.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.10%和USD。实时查看图表以跟踪SHY走势。

如何购买SHY股票？

您可以以83.09的当前价格购买iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在83.09或83.39附近，而2772和0.18%显示市场活动。立即关注SHY的实时图表更新。

如何投资SHY股票？

投资iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF需要考虑年度范围81.66 - 83.12和当前价格83.09。许多人在以83.09或83.39下订单之前，会比较0.34%和。实时查看SHY价格图表，了解每日变化。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的最高价格是83.12。在81.66 - 83.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的绩效。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF（SHY）的最低价格为81.66。将其与当前的83.09和81.66 - 83.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHY股票是什么时候拆分的？

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.93和1.10%中可见。

日范围
82.93 83.09
年范围
81.66 83.12
前一天收盘价
82.93
开盘价
82.94
卖价
83.09
买价
83.39
最低价
82.93
最高价
83.09
交易量
2.772 K
日变化
0.19%
月变化
0.34%
6个月变化
0.24%
年变化
1.10%
