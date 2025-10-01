- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
El tipo de cambio de SHY de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.93, mientras que el máximo ha alcanzado 83.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHY News
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- AdvisorNet Financial Cuts $3.9 Million From Short-Term Treasury ETF — Here's What Long-Term Investors Should Know
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SHY hoy?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) se evalúa hoy en 83.09. El instrumento se negocia dentro de 82.93 - 83.09; el cierre de ayer ha sido 82.93 y el volumen comercial ha alcanzado 2772. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SHY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 83.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.10% y USD. Monitoree los movimientos de SHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SHY?
Puede comprar acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) al precio actual de 83.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 83.09 o 83.39, mientras que 2772 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SHY?
Invertir en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 81.66 - 83.12 y el precio actual 83.09. Muchos comparan 0.34% y 0.24% antes de colocar órdenes en 83.09 o 83.39. Estudie los cambios diarios de precios de SHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
El precio más alto de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en el último año ha sido 83.12. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 81.66 - 83.12, una comparación con 82.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
El precio más bajo de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) para el año ha sido 81.66. La comparación con los actuales 83.09 y 81.66 - 83.12 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SHY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SHY?
En el pasado, iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 82.93 y 1.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 82.93
- Open
- 82.94
- Bid
- 83.09
- Ask
- 83.39
- Low
- 82.93
- High
- 83.09
- Volumen
- 2.772 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 0.34%
- Cambio a 6 meses
- 0.24%
- Cambio anual
- 1.10%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.