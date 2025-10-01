CotizacionesSecciones
Divisas / SHY
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SHY de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.93, mientras que el máximo ha alcanzado 83.09.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

SHY News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SHY hoy?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) se evalúa hoy en 83.09. El instrumento se negocia dentro de 82.93 - 83.09; el cierre de ayer ha sido 82.93 y el volumen comercial ha alcanzado 2772. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SHY en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 83.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.10% y USD. Monitoree los movimientos de SHY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SHY?

Puede comprar acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) al precio actual de 83.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 83.09 o 83.39, mientras que 2772 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SHY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SHY?

Invertir en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 81.66 - 83.12 y el precio actual 83.09. Muchos comparan 0.34% y 0.24% antes de colocar órdenes en 83.09 o 83.39. Estudie los cambios diarios de precios de SHY en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

El precio más alto de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en el último año ha sido 83.12. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 81.66 - 83.12, una comparación con 82.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

El precio más bajo de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) para el año ha sido 81.66. La comparación con los actuales 83.09 y 81.66 - 83.12 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SHY en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SHY?

En el pasado, iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 82.93 y 1.10% después de las acciones corporativas.

Rango diario
82.93 83.09
Rango anual
81.66 83.12
Cierres anteriores
82.93
Open
82.94
Bid
83.09
Ask
83.39
Low
82.93
High
83.09
Volumen
2.772 K
Cambio diario
0.19%
Cambio mensual
0.34%
Cambio a 6 meses
0.24%
Cambio anual
1.10%
14 octubre, martes
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la AIE
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:20
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
19:25
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.