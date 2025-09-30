CotationsSections
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHY a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.93 et à un maximum de 83.09.

Suivez la dynamique iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SHY aujourd'hui ?

L'action iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF est cotée à 83.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 82.93 - 83.09, a clôturé hier à 82.93 et son volume d'échange a atteint 2772. Le graphique en temps réel du cours de SHY présente ces mises à jour.

L'action iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 83.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SHY.

Comment acheter des actions SHY ?

Vous pouvez acheter des actions iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF au cours actuel de 83.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 83.09 ou de 83.39, le 2772 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SHY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SHY ?

Investir dans iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 81.66 - 83.12 et le prix actuel 83.09. Beaucoup comparent 0.34% et 0.24% avant de passer des ordres à 83.09 ou 83.39. Consultez le graphique du cours de SHY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF l'année dernière était 83.12. Au cours de 81.66 - 83.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ?

Le cours le plus bas de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) sur l'année a été 81.66. Sa comparaison avec 83.09 et 81.66 - 83.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SHY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SHY a-t-elle été divisée ?

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.93 et 1.10% après les opérations sur titres.

Range quotidien
82.93 83.09
Range Annuel
81.66 83.12
Clôture Précédente
82.93
Ouverture
82.94
Bid
83.09
Ask
83.39
Plus Bas
82.93
Plus Haut
83.09
Volume
2.772 K
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
0.34%
Changement à 6 Mois
0.24%
Changement Annuel
1.10%
