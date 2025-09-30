CotaçõesSeções
SHY
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

83.09 USD 0.16 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SHY para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.93 e o mais alto foi 83.09.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

SHY Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SHY hoje?

Hoje iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) está avaliado em 83.09. O instrumento é negociado dentro de 82.93 - 83.09, o fechamento de ontem foi 82.93, e o volume de negociação atingiu 2772. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHY em tempo real.

As ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF está avaliado em 83.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.10% e USD. Monitore os movimentos de SHY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SHY?

Você pode comprar ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) pelo preço atual 83.09. Ordens geralmente são executadas perto de 83.09 ou 83.39, enquanto 2772 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SHY?

Investir em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 81.66 - 83.12 e o preço atual 83.09. Muitos comparam 0.34% e 0.24% antes de enviar ordens em 83.09 ou 83.39. Estude as mudanças diárias de preço de SHY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

O maior preço de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) no último ano foi 83.12. As ações oscilaram bastante dentro de 81.66 - 83.12, e a comparação com 82.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?

O menor preço de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) no ano foi 81.66. A comparação com o preço atual 83.09 e 81.66 - 83.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHY?

No passado iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 82.93 e 1.10% após os eventos corporativos.

Faixa diária
82.93 83.09
Faixa anual
81.66 83.12
Fechamento anterior
82.93
Open
82.94
Bid
83.09
Ask
83.39
Low
82.93
High
83.09
Volume
2.772 K
Mudança diária
0.19%
Mudança mensal
0.34%
Mudança de 6 meses
0.24%
Mudança anual
1.10%
