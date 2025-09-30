- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SHY: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
A taxa do SHY para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.93 e o mais alto foi 83.09.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHY Notícias
- AdvisorNet Financial Cuts $3.9 Million From Short-Term Treasury ETF — Here's What Long-Term Investors Should Know
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- How To Build A $500,000 Low-Stress Retirement Portfolio
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SHY hoje?
Hoje iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) está avaliado em 83.09. O instrumento é negociado dentro de 82.93 - 83.09, o fechamento de ontem foi 82.93, e o volume de negociação atingiu 2772. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHY em tempo real.
As ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF está avaliado em 83.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.10% e USD. Monitore os movimentos de SHY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SHY?
Você pode comprar ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) pelo preço atual 83.09. Ordens geralmente são executadas perto de 83.09 ou 83.39, enquanto 2772 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SHY?
Investir em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 81.66 - 83.12 e o preço atual 83.09. Muitos comparam 0.34% e 0.24% antes de enviar ordens em 83.09 ou 83.39. Estude as mudanças diárias de preço de SHY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
O maior preço de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) no último ano foi 83.12. As ações oscilaram bastante dentro de 81.66 - 83.12, e a comparação com 82.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF?
O menor preço de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) no ano foi 81.66. A comparação com o preço atual 83.09 e 81.66 - 83.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHY?
No passado iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 82.93 e 1.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 82.93
- Open
- 82.94
- Bid
- 83.09
- Ask
- 83.39
- Low
- 82.93
- High
- 83.09
- Volume
- 2.772 K
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.34%
- Mudança de 6 meses
- 0.24%
- Mudança anual
- 1.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.