SGOV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi 100.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 100.45 - 100.47 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 100.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 25293 değerine ulaştı. SGOV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 100.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.12% ve USD değerlerini izler. SGOV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SGOV hisse senedi nasıl alınır? iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 100.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 100.46 ve Ask 100.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 25293 ve günlük değişim oranı 0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SGOV fiyat hareketlerini takip edin.

SGOV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.15 - 100.74 ve mevcut fiyatı 100.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 100.46 veya Ask 100.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.08% ve 6 aylık değişim oranı 0.10% değerlerini karşılaştırır. SGOV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 100.74 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.15 - 100.74). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 100.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF performansını takip edin.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 100.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.15 - 100.74 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SGOV fiyat hareketlerini izleyin.