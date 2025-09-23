- Genel bakış
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.45 ve Yüksek fiyatı olarak 100.47 aralığında işlem gördü.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGOV haberleri
Sıkça sorulan sorular
SGOV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi 100.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 100.45 - 100.47 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 100.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 25293 değerine ulaştı. SGOV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 100.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.12% ve USD değerlerini izler. SGOV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SGOV hisse senedi nasıl alınır?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 100.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 100.46 ve Ask 100.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 25293 ve günlük değişim oranı 0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SGOV fiyat hareketlerini takip edin.
SGOV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.15 - 100.74 ve mevcut fiyatı 100.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 100.46 veya Ask 100.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.08% ve 6 aylık değişim oranı 0.10% değerlerini karşılaştırır. SGOV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 100.74 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.15 - 100.74). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 100.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF performansını takip edin.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 100.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.15 - 100.74 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SGOV fiyat hareketlerini izleyin.
SGOV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 100.44 ve yıllık değişim oranı 0.12% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 100.44
- Açılış
- 100.45
- Satış
- 100.46
- Alış
- 100.76
- Düşük
- 100.45
- Yüksek
- 100.47
- Hacim
- 25.293 K
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 0.08%
- 6 aylık değişim
- 0.10%
- Yıllık değişim
- 0.12%
