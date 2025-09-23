- Visão do mercado
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
A taxa do SGOV para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.45 e o mais alto foi 100.47.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGOV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SGOV hoje?
Hoje iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) está avaliado em 100.46. O instrumento é negociado dentro de 100.45 - 100.47, o fechamento de ontem foi 100.44, e o volume de negociação atingiu 25293. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SGOV em tempo real.
As ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF está avaliado em 100.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.12% e USD. Monitore os movimentos de SGOV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SGOV?
Você pode comprar ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) pelo preço atual 100.46. Ordens geralmente são executadas perto de 100.46 ou 100.76, enquanto 25293 e 0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SGOV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SGOV?
Investir em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 100.15 - 100.74 e o preço atual 100.46. Muitos comparam 0.08% e 0.10% antes de enviar ordens em 100.46 ou 100.76. Estude as mudanças diárias de preço de SGOV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
O maior preço de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) no último ano foi 100.74. As ações oscilaram bastante dentro de 100.15 - 100.74, e a comparação com 100.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
O menor preço de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) no ano foi 100.15. A comparação com o preço atual 100.46 e 100.15 - 100.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SGOV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SGOV?
No passado iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.44 e 0.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 100.44
- Open
- 100.45
- Bid
- 100.46
- Ask
- 100.76
- Low
- 100.45
- High
- 100.47
- Volume
- 25.293 K
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 0.08%
- Mudança de 6 meses
- 0.10%
- Mudança anual
- 0.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.734%
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%