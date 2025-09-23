CotaçõesSeções
SGOV
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.46 USD 0.02 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SGOV para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.45 e o mais alto foi 100.47.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

SGOV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SGOV hoje?

Hoje iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) está avaliado em 100.46. O instrumento é negociado dentro de 100.45 - 100.47, o fechamento de ontem foi 100.44, e o volume de negociação atingiu 25293. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SGOV em tempo real.

As ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF está avaliado em 100.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.12% e USD. Monitore os movimentos de SGOV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SGOV?

Você pode comprar ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) pelo preço atual 100.46. Ordens geralmente são executadas perto de 100.46 ou 100.76, enquanto 25293 e 0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SGOV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SGOV?

Investir em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 100.15 - 100.74 e o preço atual 100.46. Muitos comparam 0.08% e 0.10% antes de enviar ordens em 100.46 ou 100.76. Estude as mudanças diárias de preço de SGOV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

O maior preço de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) no último ano foi 100.74. As ações oscilaram bastante dentro de 100.15 - 100.74, e a comparação com 100.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

O menor preço de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) no ano foi 100.15. A comparação com o preço atual 100.46 e 100.15 - 100.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SGOV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SGOV?

No passado iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.44 e 0.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
100.45 100.47
Faixa anual
100.15 100.74
Fechamento anterior
100.44
Open
100.45
Bid
100.46
Ask
100.76
Low
100.45
High
100.47
Volume
25.293 K
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
0.08%
Mudança de 6 meses
0.10%
Mudança anual
0.12%
