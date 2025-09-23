报价部分
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.46 USD 0.02 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SGOV汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点100.45和高点100.47进行交易。

关注iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SGOV新闻

常见问题解答

SGOV股票今天的价格是多少？

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票今天的定价为100.46。它在100.45 - 100.47范围内交易，昨天的收盘价为100.44，交易量达到25293。SGOV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF目前的价值为100.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪SGOV走势。

如何购买SGOV股票？

您可以以100.46的当前价格购买iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在100.46或100.76附近，而25293和0.01%显示市场活动。立即关注SGOV的实时图表更新。

如何投资SGOV股票？

投资iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF需要考虑年度范围100.15 - 100.74和当前价格100.46。许多人在以100.46或100.76下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SGOV价格图表，了解每日变化。

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的最高价格是100.74。在100.15 - 100.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的绩效。

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF（SGOV）的最低价格为100.15。将其与当前的100.46和100.15 - 100.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SGOV股票是什么时候拆分的？

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.44和0.12%中可见。

日范围
100.45 100.47
年范围
100.15 100.74
前一天收盘价
100.44
开盘价
100.45
卖价
100.46
买价
100.76
最低价
100.45
最高价
100.47
交易量
25.293 K
日变化
0.02%
月变化
0.08%
6个月变化
0.10%
年变化
0.12%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值