SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
今日SGOV汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点100.45和高点100.47进行交易。
关注iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SGOV新闻
常见问题解答
SGOV股票今天的价格是多少？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票今天的定价为100.46。它在100.45 - 100.47范围内交易，昨天的收盘价为100.44，交易量达到25293。SGOV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF目前的价值为100.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪SGOV走势。
如何购买SGOV股票？
您可以以100.46的当前价格购买iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在100.46或100.76附近，而25293和0.01%显示市场活动。立即关注SGOV的实时图表更新。
如何投资SGOV股票？
投资iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF需要考虑年度范围100.15 - 100.74和当前价格100.46。许多人在以100.46或100.76下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SGOV价格图表，了解每日变化。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的最高价格是100.74。在100.15 - 100.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的绩效。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF（SGOV）的最低价格为100.15。将其与当前的100.46和100.15 - 100.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SGOV股票是什么时候拆分的？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.44和0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.44
- 开盘价
- 100.45
- 卖价
- 100.46
- 买价
- 100.76
- 最低价
- 100.45
- 最高价
- 100.47
- 交易量
- 25.293 K
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 0.10%
- 年变化
- 0.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值