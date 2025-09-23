- Обзор рынка
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Курс SGOV за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.45, а максимальная — 100.47.
Следите за динамикой iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGOV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SGOV сегодня?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) сегодня оценивается на уровне 100.46. Инструмент торгуется в пределах 100.45 - 100.47, вчерашнее закрытие составило 100.44, а торговый объем достиг 25293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 100.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения SGOV на графике в реальном времени.
Как купить акции SGOV?
Вы можете купить акции iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) по текущей цене 100.46. Ордера обычно размещаются около 100.46 или 100.76, тогда как 25293 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SGOV?
Инвестирование в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 100.15 - 100.74 и текущей цены 100.46. Многие сравнивают 0.08% и 0.10% перед размещением ордеров на 100.46 или 100.76. Изучайте ежедневные изменения цены SGOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) за последний год составила 100.74. Акции заметно колебались в пределах 100.15 - 100.74, сравнение с 100.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) за год составила 100.15. Сравнение с текущими 100.46 и 100.15 - 100.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SGOV?
В прошлом iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.44 и 0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.44
- Open
- 100.45
- Bid
- 100.46
- Ask
- 100.76
- Low
- 100.45
- High
- 100.47
- Объем
- 25.293 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.10%
- Годовое изменение
- 0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.