SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.46 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SGOV за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.45, а максимальная — 100.47.

Следите за динамикой iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SGOV сегодня?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) сегодня оценивается на уровне 100.46. Инструмент торгуется в пределах 100.45 - 100.47, вчерашнее закрытие составило 100.44, а торговый объем достиг 25293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 100.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения SGOV на графике в реальном времени.

Как купить акции SGOV?

Вы можете купить акции iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) по текущей цене 100.46. Ордера обычно размещаются около 100.46 или 100.76, тогда как 25293 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SGOV?

Инвестирование в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 100.15 - 100.74 и текущей цены 100.46. Многие сравнивают 0.08% и 0.10% перед размещением ордеров на 100.46 или 100.76. Изучайте ежедневные изменения цены SGOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) за последний год составила 100.74. Акции заметно колебались в пределах 100.15 - 100.74, сравнение с 100.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) за год составила 100.15. Сравнение с текущими 100.46 и 100.15 - 100.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SGOV?

В прошлом iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.44 и 0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.45 100.47
Годовой диапазон
100.15 100.74
Предыдущее закрытие
100.44
Open
100.45
Bid
100.46
Ask
100.76
Low
100.45
High
100.47
Объем
25.293 K
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.10%
Годовое изменение
0.12%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.