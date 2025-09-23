- Übersicht
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von SGOV hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.45 bis zu einem Hoch von 100.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SGOV heute?
Die Aktie von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) notiert heute bei 100.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.45 - 100.47 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 100.44 und das Handelsvolumen erreichte 25293. Das Live-Chart von SGOV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SGOV Dividenden?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF wird derzeit mit 100.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SGOV zu verfolgen.
Wie kaufe ich SGOV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) zum aktuellen Kurs von 100.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.46 oder 100.76 platziert, während 25293 und 0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SGOV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SGOV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 100.15 - 100.74 und der aktuelle Kurs 100.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.08% und 0.10%, bevor sie Orders zu 100.46 oder 100.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SGOV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im vergangenen Jahr lag bei 100.74. Innerhalb von 100.15 - 100.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 100.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Laufe des Jahres betrug 100.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.46 und der Spanne 100.15 - 100.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SGOV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SGOV statt?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 100.44 und 0.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.44
- Eröffnung
- 100.45
- Bid
- 100.46
- Ask
- 100.76
- Tief
- 100.45
- Hoch
- 100.47
- Volumen
- 25.293 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 0.10%
- Jahresänderung
- 0.12%
