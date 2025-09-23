KurseKategorien
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.46 USD 0.02 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SGOV hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.45 bis zu einem Hoch von 100.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGOV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SGOV heute?

Die Aktie von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) notiert heute bei 100.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.45 - 100.47 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 100.44 und das Handelsvolumen erreichte 25293. Das Live-Chart von SGOV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SGOV Dividenden?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF wird derzeit mit 100.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SGOV zu verfolgen.

Wie kaufe ich SGOV-Aktien?

Sie können Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) zum aktuellen Kurs von 100.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.46 oder 100.76 platziert, während 25293 und 0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SGOV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SGOV-Aktien?

Bei einer Investition in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 100.15 - 100.74 und der aktuelle Kurs 100.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.08% und 0.10%, bevor sie Orders zu 100.46 oder 100.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SGOV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

Der höchste Kurs von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im vergangenen Jahr lag bei 100.74. Innerhalb von 100.15 - 100.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 100.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Laufe des Jahres betrug 100.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.46 und der Spanne 100.15 - 100.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SGOV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SGOV statt?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 100.44 und 0.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
100.45 100.47
Jahresspanne
100.15 100.74
Vorheriger Schlusskurs
100.44
Eröffnung
100.45
Bid
100.46
Ask
100.76
Tief
100.45
Hoch
100.47
Volumen
25.293 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
0.10%
Jahresänderung
0.12%
09 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:35
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
WASDE Bericht
Akt
Erw
Vorh
16:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
30-jährige Schuldverschreibung Auktion
Akt
4.734%
Erw
Vorh
4.651%
19:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh