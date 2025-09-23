- Panoramica
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Il tasso di cambio SGOV ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.45 e ad un massimo di 100.47.
Segui le dinamiche di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SGOV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SGOV oggi?
Oggi le azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF sono prezzate a 100.46. Viene scambiato all'interno di 100.45 - 100.47, la chiusura di ieri è stata 100.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 18133. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SGOV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF pagano dividendi?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 100.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SGOV.
Come acquistare azioni SGOV?
Puoi acquistare azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 100.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.46 o 100.76, mentre 18133 e 0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SGOV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SGOV?
Investire in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.15 - 100.74 e il prezzo attuale 100.46. Molti confrontano 0.08% e 0.10% prima di effettuare ordini su 100.46 o 100.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SGOV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 100.74. All'interno di 100.15 - 100.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 100.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) nel corso dell'anno è stato 100.15. Confrontandolo con gli attuali 100.46 e 100.15 - 100.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SGOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SGOV?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 100.44 e 0.12%.
- Chiusura Precedente
- 100.44
- Apertura
- 100.45
- Bid
- 100.46
- Ask
- 100.76
- Minimo
- 100.45
- Massimo
- 100.47
- Volume
- 18.133 K
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 0.08%
- Variazione Semestrale
- 0.10%
- Variazione Annuale
- 0.12%
