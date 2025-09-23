QuotazioniSezioni
Valute / SGOV
Tornare a Azioni

SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.46 USD 0.02 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGOV ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.45 e ad un massimo di 100.47.

Segui le dinamiche di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGOV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SGOV oggi?

Oggi le azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF sono prezzate a 100.46. Viene scambiato all'interno di 100.45 - 100.47, la chiusura di ieri è stata 100.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 18133. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SGOV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF pagano dividendi?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 100.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SGOV.

Come acquistare azioni SGOV?

Puoi acquistare azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 100.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.46 o 100.76, mentre 18133 e 0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SGOV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SGOV?

Investire in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.15 - 100.74 e il prezzo attuale 100.46. Molti confrontano 0.08% e 0.10% prima di effettuare ordini su 100.46 o 100.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SGOV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 100.74. All'interno di 100.15 - 100.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 100.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) nel corso dell'anno è stato 100.15. Confrontandolo con gli attuali 100.46 e 100.15 - 100.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SGOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SGOV?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 100.44 e 0.12%.

Intervallo Giornaliero
100.45 100.47
Intervallo Annuale
100.15 100.74
Chiusura Precedente
100.44
Apertura
100.45
Bid
100.46
Ask
100.76
Minimo
100.45
Massimo
100.47
Volume
18.133 K
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
0.08%
Variazione Semestrale
0.10%
Variazione Annuale
0.12%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapporto WASDE
Agire
Fcst
Prev
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
Agire
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev