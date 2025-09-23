시세섹션
통화 / SGOV
주식로 돌아가기

SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.45 USD 0.01 (0.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SGOV 환율이 오늘 0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.45이고 고가는 100.46이었습니다.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGOV News

자주 묻는 질문

오늘 SGOV 주식의 가격은?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식은 당일 100.45에 가격이 책정되며 100.45 - 100.46 내에서 거래되고 어제의 종가는 100.44 였고 거래 볼륨은 14553이었습니다. SGOV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF은 현재 100.45로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 0.11% 및 USD를 지켜 봅니다. SGOV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

SGOV 주식을 매수하는 방법은?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF의 주식을 현재 100.45의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 100.75 근처로 접수되며 14553 및 0.00%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SGOV의 업데이트를 확인해 보세요.

SGOV 주식에 투자하는 방법은?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 100.15 - 100.74 및 현재 가격 100.45을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.07% 및 0.09%를 비교합니다. SGOV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식 최고가는?

지난해 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF의 최고가는 100.74였습니다. 100.15 - 100.74 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 100.44와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF의 움직임을 살펴보세요.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 최저가는?

연중 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)의 최저 가격은 100.15였습니다. 현재 100.45 및 100.15 - 100.74와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SGOV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

SGOV 주식의 분할은 언제였는지?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 100.44 및 0.11%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
100.45 100.46
년간 변동
100.15 100.74
이전 종가
100.44
시가
100.45
Bid
100.45
Ask
100.75
저가
100.45
고가
100.46
볼륨
14.553 K
일일 변동
0.01%
월 변동
0.07%
6개월 변동
0.09%
년간 변동율
0.11%
09 10월, 목요일
12:30
USD
파월 연준 의장 연설
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
초기 실업수당 청구
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
계속되는 실업수당 청구
활동
예측값
훑어보기
12:35
USD
보먼 연방 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
12:45
USD
보먼 연방 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
16:00
USD
WASDE 보고서
활동
예측값
훑어보기
16:45
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
30년 만기 채권 경매
활동
예측값
훑어보기
4.651%
19:45
USD
보먼 연방 위원 연설
활동
예측값
훑어보기