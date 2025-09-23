- 概要
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOVの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり100.45の安値と100.47の高値で取引されました。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGOV News
よくあるご質問
SGOV株の現在の価格は？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの株価は本日100.46です。100.45 - 100.47内で取引され、前日の終値は100.44、取引量は25293に達しました。SGOVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの現在の価格は100.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.12%やUSDにも注目します。SGOVの動きはライブチャートで確認できます。
SGOV株を買う方法は？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの株は現在100.46で購入可能です。注文は通常100.46または100.76付近で行われ、25293や0.01%が市場の動きを示します。SGOVの最新情報はライブチャートで確認できます。
SGOV株に投資する方法は？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅100.15 - 100.74と現在の100.46を考慮します。注文は多くの場合100.46や100.76で行われる前に、0.08%や0.10%と比較されます。SGOVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの株の最高値は？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は100.74でした。100.15 - 100.74内で株価は大きく変動し、100.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの株の最低値は？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)の年間最安値は100.15でした。現在の100.46や100.15 - 100.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SGOVの動きはライブチャートで確認できます。
SGOVの株式分割はいつ行われましたか？
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.44、0.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 100.44
- 始値
- 100.45
- 買値
- 100.46
- 買値
- 100.76
- 安値
- 100.45
- 高値
- 100.47
- 出来高
- 25.293 K
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 0.10%
- 1年の変化
- 0.12%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%