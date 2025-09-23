- Aperçu
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Le taux de change de SGOV a changé de 0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.45 et à un maximum de 100.46.
Suivez la dynamique iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SGOV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SGOV aujourd'hui ?
L'action iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF est cotée à 100.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 100.45 - 100.46, a clôturé hier à 100.44 et son volume d'échange a atteint 14553. Le graphique en temps réel du cours de SGOV présente ces mises à jour.
L'action iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 100.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SGOV.
Comment acheter des actions SGOV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF au cours actuel de 100.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.45 ou de 100.75, le 14553 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SGOV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SGOV ?
Investir dans iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.15 - 100.74 et le prix actuel 100.45. Beaucoup comparent 0.07% et 0.09% avant de passer des ordres à 100.45 ou 100.75. Consultez le graphique du cours de SGOV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF l'année dernière était 100.74. Au cours de 100.15 - 100.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 100.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ?
Le cours le plus bas de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) sur l'année a été 100.15. Sa comparaison avec 100.45 et 100.15 - 100.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SGOV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SGOV a-t-elle été divisée ?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 100.44 et 0.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 100.44
- Ouverture
- 100.45
- Bid
- 100.45
- Ask
- 100.75
- Plus Bas
- 100.45
- Plus Haut
- 100.46
- Volume
- 14.553 K
- Changement quotidien
- 0.01%
- Changement Mensuel
- 0.07%
- Changement à 6 Mois
- 0.09%
- Changement Annuel
- 0.11%
