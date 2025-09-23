- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
El tipo de cambio de SGOV de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.45, mientras que el máximo ha alcanzado 100.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGOV News
- Investors Scramble Like Crazy To Buy Up These 10 ETFs
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Inflation Still Over Target In August
- CRE In An Easing Cycle: Why Long Rates Matter More Than The Fed
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Powell Discovers Valuations
- More Fed Interest Rate Cuts: Yielding Independence To Stay Independent
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SGOV hoy?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) se evalúa hoy en 100.46. El instrumento se negocia dentro de 100.45 - 100.47; el cierre de ayer ha sido 100.44 y el volumen comercial ha alcanzado 25293. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SGOV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 100.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.12% y USD. Monitoree los movimientos de SGOV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SGOV?
Puede comprar acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) al precio actual de 100.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 100.46 o 100.76, mientras que 25293 y 0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SGOV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SGOV?
Invertir en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 100.15 - 100.74 y el precio actual 100.46. Muchos comparan 0.08% y 0.10% antes de colocar órdenes en 100.46 o 100.76. Estudie los cambios diarios de precios de SGOV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
El precio más alto de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en el último año ha sido 100.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 100.15 - 100.74, una comparación con 100.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?
El precio más bajo de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) para el año ha sido 100.15. La comparación con los actuales 100.46 y 100.15 - 100.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SGOV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SGOV?
En el pasado, iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.44 y 0.12% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 100.44
- Open
- 100.45
- Bid
- 100.46
- Ask
- 100.76
- Low
- 100.45
- High
- 100.47
- Volumen
- 25.293 K
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 0.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.10%
- Cambio anual
- 0.12%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%