Divisas / SGOV
SGOV: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

100.46 USD 0.02 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SGOV de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.45, mientras que el máximo ha alcanzado 100.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SGOV hoy?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) se evalúa hoy en 100.46. El instrumento se negocia dentro de 100.45 - 100.47; el cierre de ayer ha sido 100.44 y el volumen comercial ha alcanzado 25293. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SGOV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 100.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.12% y USD. Monitoree los movimientos de SGOV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SGOV?

Puede comprar acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) al precio actual de 100.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 100.46 o 100.76, mientras que 25293 y 0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SGOV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SGOV?

Invertir en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 100.15 - 100.74 y el precio actual 100.46. Muchos comparan 0.08% y 0.10% antes de colocar órdenes en 100.46 o 100.76. Estudie los cambios diarios de precios de SGOV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

El precio más alto de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en el último año ha sido 100.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 100.15 - 100.74, una comparación con 100.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF?

El precio más bajo de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) para el año ha sido 100.15. La comparación con los actuales 100.46 y 100.15 - 100.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SGOV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SGOV?

En el pasado, iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.44 y 0.12% después de las acciones corporativas.

Rango diario
100.45 100.47
Rango anual
100.15 100.74
Cierres anteriores
100.44
Open
100.45
Bid
100.46
Ask
100.76
Low
100.45
High
100.47
Volumen
25.293 K
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
0.08%
Cambio a 6 meses
0.10%
Cambio anual
0.12%
