SGDJ: Sprott Junior Gold Miners ETF

69.70 USD 2.45 (3.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SGDJ fiyatı bugün 3.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.48 ve Yüksek fiyatı olarak 70.05 aralığında işlem gördü.

Sprott Junior Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.48 70.05
Yıllık aralık
32.54 70.05
Önceki kapanış
67.25
Açılış
68.70
Satış
69.70
Alış
70.00
Düşük
68.48
Yüksek
70.05
Hacim
128
Günlük değişim
3.64%
Aylık değişim
17.68%
6 aylık değişim
65.68%
Yıllık değişim
86.21%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%