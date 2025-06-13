クォートセクション
通貨 / SGDJ
株に戻る

SGDJ: Sprott Junior Gold Miners ETF

69.70 USD 2.45 (3.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGDJの今日の為替レートは、3.64%変化しました。日中、通貨は1あたり68.48の安値と70.05の高値で取引されました。

Sprott Junior Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGDJ News

1日のレンジ
68.48 70.05
1年のレンジ
32.54 70.05
以前の終値
67.25
始値
68.70
買値
69.70
買値
70.00
安値
68.48
高値
70.05
出来高
128
1日の変化
3.64%
1ヶ月の変化
17.68%
6ヶ月の変化
65.68%
1年の変化
86.21%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%