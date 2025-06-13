通貨 / SGDJ
SGDJ: Sprott Junior Gold Miners ETF
69.70 USD 2.45 (3.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGDJの今日の為替レートは、3.64%変化しました。日中、通貨は1あたり68.48の安値と70.05の高値で取引されました。
Sprott Junior Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
68.48 70.05
1年のレンジ
32.54 70.05
- 以前の終値
- 67.25
- 始値
- 68.70
- 買値
- 69.70
- 買値
- 70.00
- 安値
- 68.48
- 高値
- 70.05
- 出来高
- 128
- 1日の変化
- 3.64%
- 1ヶ月の変化
- 17.68%
- 6ヶ月の変化
- 65.68%
- 1年の変化
- 86.21%
