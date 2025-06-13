통화 / SGDJ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SGDJ: Sprott Junior Gold Miners ETF
69.70 USD 2.45 (3.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGDJ 환율이 오늘 3.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.48이고 고가는 70.05이었습니다.
Sprott Junior Gold Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGDJ News
- Gold ETFs to Watch as the Metal Hits Fresh Highs
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Gold Mining ETFs Hovering Around a 52-Week High: Here's Why
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold ETFs to Remain Strong Despite the Stock Market Rally
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
- Gold Miners ETF (SGDJ) Hits New 52-Week High
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- SGDJ: The Sector That Promises Everything But Delivers Nothing (NYSEARCA:SGDJ)
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- Gold And The Real Estate Cycle
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Late Innings For The Gold Stock Rally
- Israel's Strike Lifts Dollar But Only Modestly, Gold And Oil Rally
일일 변동 비율
68.48 70.05
년간 변동
32.54 70.05
- 이전 종가
- 67.25
- 시가
- 68.70
- Bid
- 69.70
- Ask
- 70.00
- 저가
- 68.48
- 고가
- 70.05
- 볼륨
- 128
- 일일 변동
- 3.64%
- 월 변동
- 17.68%
- 6개월 변동
- 65.68%
- 년간 변동율
- 86.21%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-450.170 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%