КотировкиРазделы
Валюты / SGDJ
Назад в Рынок акций США

SGDJ: Sprott Junior Gold Miners ETF

69.70 USD 2.45 (3.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SGDJ за сегодня изменился на 3.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.48, а максимальная — 70.05.

Следите за динамикой Sprott Junior Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SGDJ

Дневной диапазон
68.48 70.05
Годовой диапазон
32.54 70.05
Предыдущее закрытие
67.25
Open
68.70
Bid
69.70
Ask
70.00
Low
68.48
High
70.05
Объем
128
Дневное изменение
3.64%
Месячное изменение
17.68%
6-месячное изменение
65.68%
Годовое изменение
86.21%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%