SGBX: Safe & Green Holdings Corp

9.82 USD 0.58 (5.58%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SGBX fiyatı bugün -5.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.31 ve Yüksek fiyatı olarak 10.49 aralığında işlem gördü.

Safe & Green Holdings Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.31 10.49
Yıllık aralık
0.12 10.50
Önceki kapanış
10.40
Açılış
10.40
Satış
9.82
Alış
10.12
Düşük
9.31
Yüksek
10.49
Hacim
413
Günlük değişim
-5.58%
Aylık değişim
5355.56%
6 aylık değişim
1904.08%
Yıllık değişim
922.92%
21 Eylül, Pazar