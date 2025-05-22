통화 / SGBX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SGBX: Safe & Green Holdings Corp
9.82 USD 0.58 (5.58%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGBX 환율이 오늘 -5.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.31이고 고가는 10.49이었습니다.
Safe & Green Holdings Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGBX News
- Safe & Green enters collaboration with OneQode for tech solutions
- Safe & Green’s Olenox subsidiary reports strong oil production in Texas
- Safe & Green gets Nasdaq extension for compliance requirements
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Safe & Green Stock (SGBX) Rockets 70% on $35M Deal - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Safe & Green Holdings stock rises after restructuring private placement
- Safe & Green restructures private placement, eliminates warrants
- Safe & Green Holdings receives conditional approval to maintain Nasdaq listing
- Safe & Green Holdings wins additional $1.157 million in lawsuit
- Safe & Green Holdings Corp. Signs Letter of Intent to Acquire Giant Containers Inc.
- Safe & Green set to acquire Giant Containers to boost modular solutions
- Safe & Green expands oil holdings with new acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Safe & Green Holdings secures modular unit contract
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Safe & Green Holdings Corp appoints new board member
일일 변동 비율
9.31 10.49
년간 변동
0.12 10.50
- 이전 종가
- 10.40
- 시가
- 10.40
- Bid
- 9.82
- Ask
- 10.12
- 저가
- 9.31
- 고가
- 10.49
- 볼륨
- 413
- 일일 변동
- -5.58%
- 월 변동
- 5355.56%
- 6개월 변동
- 1904.08%
- 년간 변동율
- 922.92%
20 9월, 토요일