SGBX: Safe & Green Holdings Corp
9.00 USD 0.69 (8.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SGBX de hoy ha cambiado un 8.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.38, mientras que el máximo ha alcanzado 9.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Safe & Green Holdings Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.38 9.38
Rango anual
0.12 10.40
- Cierres anteriores
- 8.31
- Open
- 8.60
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Low
- 8.38
- High
- 9.38
- Volumen
- 110
- Cambio diario
- 8.30%
- Cambio mensual
- 4900.00%
- Cambio a 6 meses
- 1736.73%
- Cambio anual
- 837.50%
