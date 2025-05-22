Moedas / SGBX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SGBX: Safe & Green Holdings Corp
9.62 USD 0.62 (6.89%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGBX para hoje mudou para 6.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.07 e o mais alto foi 9.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Safe & Green Holdings Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGBX Notícias
- Safe & Green enters collaboration with OneQode for tech solutions
- Safe & Green’s Olenox subsidiary reports strong oil production in Texas
- Safe & Green gets Nasdaq extension for compliance requirements
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Safe & Green Stock (SGBX) Rockets 70% on $35M Deal - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Safe & Green Holdings stock rises after restructuring private placement
- Safe & Green restructures private placement, eliminates warrants
- Safe & Green Holdings receives conditional approval to maintain Nasdaq listing
- Safe & Green Holdings wins additional $1.157 million in lawsuit
- Safe & Green Holdings Corp. Signs Letter of Intent to Acquire Giant Containers Inc.
- Safe & Green set to acquire Giant Containers to boost modular solutions
- Safe & Green expands oil holdings with new acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Safe & Green Holdings secures modular unit contract
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Safe & Green Holdings Corp appoints new board member
Faixa diária
9.07 9.89
Faixa anual
0.12 10.40
- Fechamento anterior
- 9.00
- Open
- 9.27
- Bid
- 9.62
- Ask
- 9.92
- Low
- 9.07
- High
- 9.89
- Volume
- 204
- Mudança diária
- 6.89%
- Mudança mensal
- 5244.44%
- Mudança de 6 meses
- 1863.27%
- Mudança anual
- 902.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh