SGBX: Safe & Green Holdings Corp

10.40 USD 1.40 (15.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGBXの今日の為替レートは、15.56%変化しました。日中、通貨は1あたり9.07の安値と10.50の高値で取引されました。

Safe & Green Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.07 10.50
1年のレンジ
0.12 10.50
以前の終値
9.00
始値
9.27
買値
10.40
買値
10.70
安値
9.07
高値
10.50
出来高
257
1日の変化
15.56%
1ヶ月の変化
5677.78%
6ヶ月の変化
2022.45%
1年の変化
983.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K