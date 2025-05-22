通貨 / SGBX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SGBX: Safe & Green Holdings Corp
10.40 USD 1.40 (15.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGBXの今日の為替レートは、15.56%変化しました。日中、通貨は1あたり9.07の安値と10.50の高値で取引されました。
Safe & Green Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGBX News
- Safe & Green enters collaboration with OneQode for tech solutions
- Safe & Green’s Olenox subsidiary reports strong oil production in Texas
- Safe & Green gets Nasdaq extension for compliance requirements
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Safe & Green Stock (SGBX) Rockets 70% on $35M Deal - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Safe & Green Holdings stock rises after restructuring private placement
- Safe & Green restructures private placement, eliminates warrants
- Safe & Green Holdings receives conditional approval to maintain Nasdaq listing
- Safe & Green Holdings wins additional $1.157 million in lawsuit
- Safe & Green Holdings Corp. Signs Letter of Intent to Acquire Giant Containers Inc.
- Safe & Green set to acquire Giant Containers to boost modular solutions
- Safe & Green expands oil holdings with new acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Safe & Green Holdings secures modular unit contract
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Safe & Green Holdings Corp appoints new board member
1日のレンジ
9.07 10.50
1年のレンジ
0.12 10.50
- 以前の終値
- 9.00
- 始値
- 9.27
- 買値
- 10.40
- 買値
- 10.70
- 安値
- 9.07
- 高値
- 10.50
- 出来高
- 257
- 1日の変化
- 15.56%
- 1ヶ月の変化
- 5677.78%
- 6ヶ月の変化
- 2022.45%
- 1年の変化
- 983.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K