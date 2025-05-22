CotationsSections
SGBX
SGBX: Safe & Green Holdings Corp

9.82 USD 0.58 (5.58%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SGBX a changé de -5.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.31 et à un maximum de 10.49.

Suivez la dynamique Safe & Green Holdings Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
9.31 10.49
Range Annuel
0.12 10.50
Clôture Précédente
10.40
Ouverture
10.40
Bid
9.82
Ask
10.12
Plus Bas
9.31
Plus Haut
10.49
Volume
413
Changement quotidien
-5.58%
Changement Mensuel
5355.56%
Changement à 6 Mois
1904.08%
Changement Annuel
922.92%
