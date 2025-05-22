Валюты / SGBX
SGBX: Safe & Green Holdings Corp
8.31 USD 0.08 (0.95%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGBX за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.21, а максимальная — 8.42.
Следите за динамикой Safe & Green Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SGBX
- Safe & Green enters collaboration with OneQode for tech solutions
- Safe & Green’s Olenox subsidiary reports strong oil production in Texas
- Safe & Green gets Nasdaq extension for compliance requirements
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Safe & Green Stock (SGBX) Rockets 70% on $35M Deal - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Safe & Green Holdings stock rises after restructuring private placement
- Safe & Green restructures private placement, eliminates warrants
- Safe & Green Holdings receives conditional approval to maintain Nasdaq listing
- Safe & Green Holdings wins additional $1.157 million in lawsuit
- Safe & Green Holdings Corp. Signs Letter of Intent to Acquire Giant Containers Inc.
- Safe & Green set to acquire Giant Containers to boost modular solutions
- Safe & Green expands oil holdings with new acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Safe & Green Holdings secures modular unit contract
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Safe & Green Holdings Corp appoints new board member
Дневной диапазон
8.21 8.42
Годовой диапазон
0.12 10.40
- Предыдущее закрытие
- 8.39
- Open
- 8.40
- Bid
- 8.31
- Ask
- 8.61
- Low
- 8.21
- High
- 8.42
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- 4516.67%
- 6-месячное изменение
- 1595.92%
- Годовое изменение
- 765.63%
