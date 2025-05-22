Währungen / SGBX
SGBX: Safe & Green Holdings Corp
9.92 USD 0.48 (4.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGBX hat sich für heute um -4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.31 bis zu einem Hoch von 10.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safe & Green Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGBX News
- Safe & Green enters collaboration with OneQode for tech solutions
- Safe & Green’s Olenox subsidiary reports strong oil production in Texas
- Safe & Green gets Nasdaq extension for compliance requirements
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Safe & Green Stock (SGBX) Rockets 70% on $35M Deal - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Safe & Green Holdings stock rises after restructuring private placement
- Safe & Green restructures private placement, eliminates warrants
- Safe & Green Holdings receives conditional approval to maintain Nasdaq listing
- Safe & Green Holdings wins additional $1.157 million in lawsuit
- Safe & Green Holdings Corp. Signs Letter of Intent to Acquire Giant Containers Inc.
- Safe & Green set to acquire Giant Containers to boost modular solutions
- Safe & Green expands oil holdings with new acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Safe & Green Holdings secures modular unit contract
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Safe & Green Holdings Corp appoints new board member
Tagesspanne
9.31 10.46
Jahresspanne
0.12 10.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.40
- Eröffnung
- 10.25
- Bid
- 9.92
- Ask
- 10.22
- Tief
- 9.31
- Hoch
- 10.46
- Volumen
- 245
- Tagesänderung
- -4.62%
- Monatsänderung
- 5411.11%
- 6-Monatsänderung
- 1924.49%
- Jahresänderung
- 933.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K